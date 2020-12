Malgrà che tut las grondas festas, festivals e viadis èn stritgads – la giuventetgna para da tugnar be in zichel e far il meglier ord la situaziun.

Cunzunt per quels ch’èn quest onn vegnids ord scola e n'han betg pudì ir sin ina festa pli gronda u festival saja dir. Ma era als auters mancan ils contacts socials e las sortidas fitg. Uschia ch’ils giuvens e las giuvnas s’organiseschan auter per tuttina avair contact. Blers fan tuttina ina u l’autra festa – simplamain tar insatgi a chasa ed en in rom pli pitschen ch’usità.

In temp vai schon senza sortida. Ma insacur han ins puspè gust sin ina festa e da vesair novas persunas.

Uschia han per exempel Sabrina Venzin, Estella Mazzetta e lur amis ed amias organisà ina grillada da l’emprim d'avust per tuttina pudair far in zichel festa.

Nus s’adattain fitg e faschain quai per la glieud veglia e betg exnum per nus.

Dal medem avis sco la giuvna da 18 onns èn era blers auters giuvenils dumandads. Ins sa tegnia vid las mesiras per la gruppa da ristg e betg per sa sez.

Far insatge ensemen

Auters giuvenils han era ditg ch’els sajan leds che las pistas sajan avertas e ch’els possian uschia passentar temp ensemen, ubain uschiglio ir a far insatge giuadora. Il contact social saja immens impurtant. Estella Mazzetta agiunta ch’ins n'enconuschia era betg las consequenzas a lunga vista per la giuventetgna sch’ins n'haja nagins contacts socials.

Pli stretgs contacts

Mantegnair il contact cura ch'ins na po betg pli vesair in l'auter uschè savens sco durant la sortida, exercezi da musica u trenament d'unihoc saja pli stregn, dian ils giuvenils. Tuttina hajan els percurschì che las amicizias cun tschertas collegas sajan vegnidas pli stretgas entras la pandemia.

Vinavant haja la pandemia era mussà che betg tut sa chapescha da sez e ch'ins emprendia da stimar quai ch'ins ha, agiunta Sabrina Venzin.