Glacier Express vul 250'000 passagiers

La Viafier Retica e la Viafier Matterhorn Gotthard mettan l’organisaziun e la responsabladad per il Glacier Express en ina firma: La mesemna han ils responsabels fundà ina societad anonima cun in cussegl d’administraziun ed ina nova directura.



Ina finamira da la nova firma saja da cuntanscher pli blers giasts. 2016 ha il Glacier Express (GE) gì 187’000 passagiers ed ha fatg ina svieuta da 17 milliuns francs. Il grond success è stà 2008 cun 260’000 passagiers. En l’avegnir duain 250’000 persunas l'onn ir cun il GE, di Isidor Baumann, il president dal cussegl d’administraziun dal GE. Per avair enavant success stoppian els sa posiziunar en il martgà – uschia era en las medias socialas. Fin l'onn 2020 veglian els renovar ils vaguns da panorama ed introducir 2017 novas offertas per curts tschancuns tranter Cuira e Brig. A partir dal 2018 pon ins lura era ir il suentermezdi cun il GE davent d'Andermatt a San Murezzan ubain a Zermatt.

Era il Grischun profitescha

Il Grischun profitescha era dal Glacier Express, sco il president dal cussegl d’administraziun da la Viafier retica Stefan Engler declera. Per lur fatschenta fetschia quai 10 % da la svieuta, ma els profiteschian perquai ch’il GE saja enconuschent e preschent en las medias socialas. Il president dal cussegl d’administraziun da la Viafier Matterhorn Gotthard, Jean-Pierre Schmid, exprima ch’il GE saja la stad in product fitg impurtant per il Vallais e surtut er per Zermatt.

Nova directura

Sursiglir cuntegn supplementar Societad anonima Per fundar ina SA ston ins avair in chapital d’aczias d'almain 100'000 francs (dretg d’obligaziuns art. 621). Il chapital d’aczias po vegnir emess sco aczias al purtader ubain aczias nominalas. La valur nominala dad ina aczia sto muntar a almain 1 rap (CHF 0.01). Il num da la societad (vegn inditgà sco firma) sto esser unic en l’entira Svizra.

La Viafier retica e la Viafier Matterhorn Gotthard fan part cun 50% da la societad nova. President dal cussegl d’administraziun cun sis commembers è il cusseglier dals chantuns Isidor Baumann. La directura nova è Annemarie Meyer.

L’emprim viadi ha il Glacier Express fatg ils 25 da zercladur 1930 tranter Zermatt e San Murezzan.

