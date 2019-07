La vischnanca da Glion ha serrà il Glogn per tut las activitads da sport, quai per motivs da segirezza.

Il material che chaschuna ussa ils problems en il Glogn n'era betg da grondezza immensa. I sa tracta da material da betun gia rut ensemen, dentant cun fier armà vidlonder.

Maletg 1 / 2 Legenda: Per ils sportists da canu en questa tocca privlusa. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 2 Legenda: Las galarias Riein sper il Glogn che maina aua gronda. RTR Linus Livers

Questa tocca da fier che mira sin tuttas varts po esser privlusa per ils sportists da canu. Per raschuns da segirtad ha la vischnanca da Glion, ch'è la possessura da questa part dal Glogn, serrà il flum per activitads sportivas.

Ord vart turistica conceda Kevin Brunold, il manader da Surselva Turissem ch'il Glogn saja attractiv per ils sportists. Per questa raschun saja da far sforzs per puspè pudair avrir il Glogn tant pli spert. Prioritad haja dentant la segirtad, agiunta Kevin Brunold.

