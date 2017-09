Glion: Grond success per la cumedia «Comander»

Il toc ha tractà la refurmaziun da la citad da Glion ed è vegnì giugà en il liber, en ils lieus originals da la refurmaziun.

Passa dus onns han circa 25 persunas dà tut per realisar la cumedia «Comander». Las nov preschentaziuns dal toc èn stadas vendidas ora, pli che 1’300 persunas han vulì guardar il teater. In grond success. Realisà il teater ha l’interpresa Anna Catrina SA, ina interpresa che ha per finamira d'animar e far pli enconuschenta la citad veglia da Glion.

In film sco proxim?

Dar dapli vita a la citad veglia da Glion è gartegià cun «Comander». Per il manader da fatschenta da la Anna Catrina SA, Rino Caduff, è in toc da teater in bun vehichel per cuntanscher quella finamira. I vegnia era en avegnir a dar preschentaziuns da l’Anna Catrina SA per animar la citad, dentant betg sur da la persuna da Johannes Comander. Rino Caduff ha il siemi da realisar in film sur dal general Christoffel Schmid von Grüneck.

