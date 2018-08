Ma la vischnanca da Glion ha appellà da spargnar aua. Quai savevan ils blers automobilists. Tuttina han els vulì nizzegiar la chaschun da lavar l’auto gratuitamain. In automobilist ha ditg ad RTR ch’el guardia adina da betg duvrar memia blera aua ubain da betg ir per nagut cun auto. El fetschia insatge en il pitschen e quai stuess mintgin far. In auter automobilist di il medem: betg mo els stuessan spargnar aua, era per exempel ils purs.

80% da l'aua vegn puspè duvrada

La possessura da la lavandaria nova en il bajetg dal Coop è la Grüneck SA. Part da questa societad fa Martin Oswald. El ha fatg attent che ca. 80% da l’aua vegnia puspè nizzegiada. El di ch’ils medems problems cun spargnar aua dettia quai per exempel en ils bogns.

RR actualitad 07:00