Avant quatter onns ha l'Uniun svizra da lainaris decidì da prolungar l'emprendissadi dals lainaris da 3 sin 4 onns. Quai ha gì consequenzas per tut las scolas professiunalas en Svizra, uschia era per quella da Glion. Uss han las stanzas da scolaziun stuì vegnir adattadas als basegns novs.

Maletg 1 / 5 Legenda: Lain dominescha la scola professiunala. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 5 Legenda: Quest entir cumplex ussa sin duas auzadas. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 5 Legenda: Quest entir cumplex ussa sin duas auzadas. RTR, Linus Livers Maletg 4 / 5 Legenda: In project da l'architect Rico Carigiet. RTR, Livers Linus Maletg 5 / 5 Legenda: Questa halla ademplescha tut las pretensiuns da la scolaziun nova da lainaris. RTR, Linus Livers

Basegns creschids

Uschia dovra quai locals da curs cun dubla autezza, per ch'ils lainaris possian vegnir scolads sin las maschinas sco cranas. Medemamain appartegn a la scolaziun lavurs en l'autezza cun sugas. Tut quai po succeder uss en las localitads novas a Glion. Christian Schürch, responsabel per la scolaziun dals lainaris e sez instructur, manegia che Glion porschia anc bler dapli. Ils scrinaris han numnadamain lur localitads da curs gist dasperas, ed uschia possian ins profitar d’in bler pli grond parc da maschinas.

Sfida architectonica

Il bajetg han ins realisà en be in onn. Quai ha pretendì ina planisaziun fitg detagliada, manegia l'architect Rico Carigiet. La scola veglia era in bajetg da pliras generaziuns. Las localitads da curs eran pli baud il local da pumpiers da Glion. Ussa cumpara quest bajetg sco in'unitad. Il cubus da betun ch’ins veseva pli baud è uss pachetà en lain. Quai saja stà in giavisch dals patruns, ha ditg Carigiet.

La scola ed ils locals da curs pon vegnir retratgs sin termin, vul dir ch'il manaschi da scola po cumenzar sco planisà la fin d'avust.

