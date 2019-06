Il quint annual 2018 da la vischnanca da Glion serra cun in surpli da bun 2 milliuns francs enstagl sco budgetà cun ina perdita da 50'000 francs. Igl è l'emprim quint che la presidenta da vischnanca, Carmelia Maissen, ha pudì preschentar. Cumenzà ses uffizi aveva ella senza preventiv. Il cussegl da vischnanca da Glion aveva refusà il budget da l'anteriura suprastanza cun il president Aurelio Casanova.

En la sesida dals 15 da favrer da l'onn passà ha il cussegl da vischnanca lura approvà il preventiv per il 2018. Quel quintava cun ina sperdita da 50'000 francs. Grazia ad entradas extraordinarias tar las taglias d'entradas e las taglias da facultad, serra il quint annual cun in surpli da bun 2 milliuns francs. In augment d'entradas hai er dà tar la taglia sin gudogn ord la vendita da terren e tar la taglia sin midada da maun.

