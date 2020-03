L’ustaria sontga Clau a Rueun è vegnida bajegiada enturn ils 1880. Dus frars Valaulta han bajegià quella chasa, ina chasa da duas famiglias.

Toni Cavigelli da Domat e ses frar Hubertus Cavigelli da Glion, els dus èn creschids si en quella chasa nua che lur mamma Rosa è stada blers onns ustiera. Els han manegia che la chasa sontga Clau saja il pli probabel stada dapi l'entschatta in'ustaria. Era ha Toni Cavigelli raquintà l'istorgia da l'anteriur policist ch'aveva ses biro en chasa s. Clau.

Impurtanta chasa

Gia l’entschatta dal 20avel tschientaner era Rueun ina staziun impurtanta cun il spartavias encunter Siat, Pigniu, Vuorz ed Andiast. Gest per questa raschun han era ils novs possessurs la BEFA GMBH enturn Fabian Baikhardt da Cuira cumprà quella chasa. Els èn persvas che Rueun, cun sia buna purschida da traffic public, è quasi aglomeraziun da Glion haja bunas schanzas per abitaziuns en il segment favuraivel da laschar a tschains.

Quai che munta ch'i na vegn betg pli a dar in'ustaria en questa chasa. Norbert Dermond in dals anteriurs possessurs deplorescha che quella èra da l’ustaria va a fin. Dapi dus onns hajan els empruvà da vender questa chasa, cun prioritad sch'insatgi faschess vinavant l’ustaria, ma adumbatten. L'èra dal lieu da sentupada per in e scadin en il sontga Clau a Rueun quella è ussa definitiv a fin.

