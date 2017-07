Glion: Scola professiunala en containers

La scola professiunala industriala a Glion mida chasa. La scola veglia vegn renovada ed il provisori per in onn è ina retscha da containers.

L'areal nua ch'ils containers sa chattan è l'areal Aurax Maissen sper la Neumühle sut il center Mundaun. Quella retscha da containers è la finala uschè gronda sco quatter stanzas da scola. En in tal provisori n’è betg mintga detagl optimal. Uschia na datti betg parcadis per ils scolars gest avant scola. Ma ins stoppia vesair che quels scolars hajan in di ad emna scola ed il provisori cuzzi mo in onn, manegia Peter Kreiliger il manader dil center da furmaziun Surselva.

Custs per il provisori

Sco quai che Geri Hafner da la vischnanca da Glion ha ditg custa quai provisori var 200'000 francs per quai onn ch'el vegn duvrà. Pli ditg na dastga la renovaziun da la scola betg cuzzar. I vegn quintà cuns custs d'investiziun da quasiset milliuns francs. Ina giada che la scola è finida, pia l'avust 2018 va quella en ils mauns da la Regiun Surselva. Fin lura tutga ella a la vischnanca da Glion.

