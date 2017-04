Glion: Sulet ina candidata per il presidi

Tar las elecziuns da la suprastanza e dal parlament da la vischnanca da Glion datti mo ina candidata per il post da president/a communal/a. Per ils ulteriurs quatter commembers da la suprastanza datti dentant tschintg candidats/as.

Per las elecziuns communalas da Glion ils 21 da matg èn ils candidats uffizials enconuschents, sco la vischnanca communitgescha. Per il post sco president ni presidenta da vischnanca datti mo ina candidatura uffiziala, numnadamain quella da Carmelia Maissen da la fracziun Castrisch. L’architecta, che lavura a temp parzial tar in biro da svilup regiunal, è sa retratga dal parlament da Glion per pudair candidar sco presidenta communala.

Tar l‘elecziun da la suprastanza communala datti dentant dapli candidats che sez libers. Sper il president communal Aurelio Casanova (Glion) han era Monica Hänny (Castrisch) e Gerold Hafner (Glion) demissiunà da la suprastanza. Per remplazzar els èn s’annunziads trais novs candidats:

Hanspeter Bundi (Castrisch)

Caroline Gasser (Glion)

Lucas Valaulta (Rueun)

Damian Cadalbert (Sevgein) e Roman Cantieni (Glion) stattan vinavant a disposiziun ed èn perquai automaticamain candidats uffizials per la suprastanza communala.

Parlament tschertga otg nova/s commembras/ers

Tar il parlament, che cumpiglia 25 persunas, èn otg commembras e commembers sa retratgs. Per remplazzar quels sez libers èn s’annunziads nov candidatas e candidats uffizials ord differentas fracziuns. Spezial tar quellas elecziuns è, che votantas e votants da Glion pon vuschar era per candidats ord autras fracziuns che lur atgna. Quai n’è betg stà pussibel durant l’emprima elecziun da la vischnanca fusiunada.

Tenor la constituziun da Glion èsi dentant era pussibel d’eleger autras persunas che n’èn betg sin la glista da candidats uffizials.