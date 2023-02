Il mardi saira ha la Rega salvà in viandant a Sedrun grazia al telefonin da quel. L'um era crudà en ina chavorgia dal Rain. Tras la crudada è el stà dischorientà e n'ha betg pudì dir precis nua ch'el era. La Polizia chantunala e la Rega han lura cumenzà a tschertgar l'auto da l'um. La finala ha la Rega chattà el via in link ch'els han tramess cun in SMS sin ses telefonin. Cun cliccar sin il link ha ses telefonin tramess las coordinatas.

Or da l'archiv: