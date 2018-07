Sut il titel «infrastructuras relevantas per il sistem» ha la regenza grischuna concedì in'ulteriura contribuziun chantunala dad 1 milliun francs.

Las Pendicularas Mustér Sedrun Andermatt planiseschan da remplazzar la sutgera Sedrun-Cungieri, ch'è vegnida allontanada l'onn 2006. Plinavant duai quella vegnir prolungada cun ina teleferica moderna fin al territori da viandar e da sport d'enviern Mustér. En il sectur da l'anteriura staziun da muntogna Cungieri è previsa ina pussaivladad da sortir e d'entrar alpina.

Ensemen cun il stabiliment d'apport Salins – Cungieri – Valtgeva vegn realisà en il territori Cuolm da Vi in runal da trenament sco stabiliment accessoric. Quel permetta sin passa 2200 m s.m. ina purschida cun ina garanzia da naiv per principiantas e principiants. Ina part integrala dal project general è er in indriz da far naiv en il territori da sport d'enviern Mustér tranter Gendusas e la staziun da val a S. Catrina inclusiv in lai d'accumulaziun.

Er il chantun Uri ha decidì da pajar ina contribuziun da 196'700 francs vi da la nova pendiculara.

