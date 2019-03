Il quint final dal Tir chantunal en Surselva serra cun in mez milliun surpli d'entradas e cun in gudogn net da 20'000 francs. La gronda part dal surpli d'entradas han las uniuns survegnì per il diever dals stans da sajettar.

Dals 500'000 francs surpli d'entradas èn 480’000 francs vegnids pajads a las uniuns sco indemnisaziun per il diever dals stans e da las schibas sco era per las investiziuns che las uniuns han gì dar far per pudair sa participar a la festa.

Senza ils 1'000 voluntaris, nagina festa

Al tir èn quasi 8’000 tiraduras e tiradurs sa participads ed han alura sajettà da quai da 540’000 culps. Per dar dumogn a l’organisaziun èn alura passa 1'000 voluntaris stads gratuitamain a disposiziun. Las uniuns localas han servì en il decurs da la festa passa 10'000 gentars als osps. Era sin las pernottaziuns en la regiun ha il tir chantunal giu in effect positiv uschia che quellas èn s'augmentadas per 9'200 en cumparegliaziun cun l'onn avant.

