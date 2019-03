Las pendicularas Andermatt-Sedrun Sport SA han fatg l’onn da gestiun 2017/2018 in deficit da 6,9 milliuns francs. Quai surtut pervi da las investiziuns e la fusiun da las duas pendicularas, argumenteschan ils responsabels.

Ils ultims onns sa resulta in deficit total da 25,8 milliuns francs, quai scrivan las pendicularas dad Andermatt-Sedrun en il rapport da gestiun per mauns dals acziunaris. Sco il vice-directur Silvio Schmid ha ditg è il motiv principal per il deficit da l'onn 2017/2018, las investiziuns enormas ed era la fusiun da las duas pendicularas.

Samih Sawiris survegn anc dapli aczias

Era han ils acziunaris d’approvar a la radunanza generala dals 30 da mars ina midada d’in emprest da 30 milliuns francs ch’era vegnì concedi d’ina interpresa da l'acziunari principal Samih Sawiris. L’emprest duai vegnir remunerà cun ulteriuras aczias per Sawiris. Uschia vegn la cumpart d’aczias dals ulteriurs acziunaris pli pitschna.

