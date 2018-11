Varga 1'000 suttascripziuns da possessur da secundas abitaziuns da giasts e da la regiun cunfinanta sco era la Surselva, han ils iniziants rimnà.

424 suttascripziuns da Flem

200 suttascripziuns da Cuera

varga 300 suttascripziuns dal conturn da Flem

Per la gruppa d'interess che vul mantegnair ed augmentar la valur dal center da Sport Prau la Selva in success. Sco quai che Svenia Leemann la pledadra da la gruppa d'interess di è quai betg ina surpraisa che tantas persunas han suttascrit. Quai mussia simplamain quant impurtant che quest center è per Flem e per la regiun.

Surdada anticipada

cun quai ch'igl è gia reussì da rimnar las 2'000 suttascripziuns avant la fin schaner pondereschan ils iniziants da questa petiziun da surdar quellas suttascripziuns gia la fin november entschatta december.

La suprastanza da Flem che survegn la finala quella petiziun ha tenor la constituziun da Flem l’obligaziun da dar resposta als iniziants. Uschia saja almain garantì che la petiziun svaneschia betg gest en in truclet han ils iniziants manegia.

