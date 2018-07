Co surviver? Quai era al cumenzament la dumonda centrala en la gruppa che l'anteriur plevon Ciril Berther (81) ha confundà il 2003 suenter sia abdicaziun sco plevon. Entant èn las dumondas ed ils quitads entaifer la gruppa dals spirituals che vivan en ina relaziun sa midadas in pau.

Suenter la fundaziun da la gruppa gievi en emprima lingia per segirar l'existenza, co chattar lavur sco spiritual en ina relaziun u er per survegnir sustegn sche la relaziun era en ina crisa, uschia l'anteriur plevon Ciril Berther. Quai tant per relaziuns vividas avertamain sco er en il zuppà.

I haja dà tals ch'han cumbattì per pudair lavurar vinavant sco spiritual er en ina relaziun, auters hajan tschertgà ina plazza sco assistent pastoral ed ina pitschna part saja sa distanziada da la baselgia. Savens per exempel en direcziun lavurs socialas, cun atgnas fatschentas da psicologia u era sco manaders da chasas da tgira.

Betg resentì sco putgà

Bun 25 spirituals èn sa participads activamain a la gruppa durant tut ils onns. E pliras dunnas en relaziuns cun plevons sajan s'annunziadas tar els. Ch'els fetschian in putgà cun viver en ina relaziun n'hajan quels spirituals cun ils quals el haja gì contact, mai resentì uschia, di Ciril Berther.

Ozendi pli paucs cun autras dumondas

La gruppa, fundada il 2003, exista anc oz. Ella è però daventada pli pitschna suenter che las dumondas essenzialas da la gruppa da fundaziun sajan stadas scleridas. Che blers spirituals vivian tuttina pli gugent la relaziun en il zuppà, per quai ha Ciril Berther tutta chapientscha.

I ha memia bleras consequenzas. L'opiniun ch'i gidia a midar insatge era da noss temp era là. [...] Sco igl è sa mussà n'ha quai betg gidà lunsch.

Uss s'entaupan els anc en 5 u 6, per il pli ina giada l'onn per mantegnair il bun contact e discurrer dumondas da la spiritualitad persunala u er dumondas essenzialas da la baselgia. Quai che fatschenta els magari ferm è che a la basa vegnia fatg fitg bler buna lavur, ma da surengiu na survegnia questa glieud nagin sustegn, uschia l'um da 81 onns.

Ch'i sa midia insatge en chaussa celibat vesa Ciril Berther pir sch'in u l'auter uvestg prendia serius ils pleds da papa Francestg e laschia lavurar la basa. Dettia ad els la libertad da schliar ils problems al lieu, sch'i dovria er cun plevons en relaziuns.

Nagin plaschair tar ils uvestgs

Ils uvestgs n'han gì nagin plaschair da questa gruppa. Pertge els na possian betg pli dir ch'i sa tractia mo da singuls cas, uschia l'anteriur plevon ch'ha dà si sia clamada per amur da l'amur. Ils uvestgs hajan bain tschertgà il contact, però be per pudair dir ch'i haja dà contact cun la gruppa. Sa resultà na saja mai insatge or da quel. Anzi, da vart dals uvestgs hai plitost dau sforzs per tegnair sut la gruppa.

