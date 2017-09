Halla polivalenta Val - in project redimensiunà

14,5 milliuns e bunamain tut ils giavischs èn ademplids.

La vischnanca è stada sut squitsch da preschentar in project anc fin la fin settember. Quai termin aveva Remo Stoffel tschentà, per ses pajament da 4,5 milliuns francs participaziun vid questa halla polivalenta. Oriundamain fiss quai stà 6 milliuns. Lura dentant avess la 7132 SA era fatg diever da questa halla. Cun 4,5 milliuns datti nagina participaziun e la vischnanca survegn quels daners e sa realisar la halla sco ella vul per agen diever.

Finanzas

La finanziaziun da quest halla che custa 14,5 milliuns, stat sin bunas chommas. Cun la vendita dal hotel Therme per 7,7 milliuns ed ussa quests 4,5 milliuns francs è la vischnanca abla da pajar quest project malgrà ch’il chantun na dat nagins daners. Uschia ha Stefan Schmid il president argumentà l’investiziun.

Per 14,5 milliuns survegnan ils da Val dapli che mo ina halla polivalenta. Quasi in milliun vegn investì en la nova pratica dal medi che vegn integrada en quest bajetg. Per las uniuns datti stanzas da sedutas e la halla sezza. Plinavant stanza da fitness e fisioterapia.

Segirtad

Ina chaussa che auza ils custs da quest bajetg è la segirtad encunter lavinas ed encunter aua gronda che sto vegnir resguardada en quest lieu nua che la halla vegn bajegiada. Cun quella decisiun va in giavisch ch’ils da Val han dapi 30 onns finalmain en vigur.

