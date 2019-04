L'uniun Helvetia Nostra ha inoltrà a la vischnanca da Mustér ina protesta cunter il project per in nov hotel Acla da Fontauna. Sco la presidenta Vera Weber di, na saja il project anc betg madir.

La vischnanca da Mustér ha publitgà ils 22 da mars la dumonda da construcziun per in nov hotel Acla da Fontauna. Cunter questa dumonda ha l'uniun uss inoltrà gia per la segunda giada ina protesta. In dals motivs saja ch'il project na saja anc betg madir, di la presidenta Vera Weber.

Stgarpar giu l'hotel – ok

Cunter stgarpar giu il hotel e construir in nov hotel n'haja Helvetia Nostra nagut, di Vera Weber. Las ulteriuras planisaziuns planisadas sajan dentant in problem e questa part dal project cuntrafetschia massiv a la lescha da segundas abitaziuns, accentuescha Vera Weber. Perquai hajan els danovamain inoltrà ina protesta cunter il project.

Vischnanca po far nagut il mument

Il president communal da Mustér Robert Cajacob di che la vischnanca na possia far nagut il mument. Els stoppian spetgar fin che l'investider e Helvetia Nostra sajan sa cunvegnids e preschentian in project. Alura possia la cumissiun da bajegiar examinar quel e guardar sche quel sa cunfa cun la lescha, e suenter pudess la vischnanca dar la lubientscha da bajegiar.

L'investider respectiv il manader dal project per l'Acla da Fontauna Fredy Ganz n'ha betg vulì prender posiziun.

