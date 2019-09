La natira ed ils animals fascineschan Corina Bässler-Clopath. Ella ha cunzunt in egl per ils detagls ch’èn da vesair en la natira.

Ina fascinaziun che n'è betg simplamain vegnida d'in di a l'auter. Ses bab ha gia fotografà, cura ch’ella era ina pitschna.

Jau enconusch mes bab atgnamain mo cun ina camera enta maun.

Ed era ses uffants èn fieu e flomma per il fotografar. Magari fa l’entira famiglia ina concurrenza, tgi che ha uss fatg la pli bella fotografia u chattà il pli bel animal.

Il bler sa metta la dunna da Trin senza in plan sin via, pertge la natira ed ils animals na fan savens betg quai ch’ins less. Dentant oz ha ella in plan – Corina Bässler-Clopath less fotografar ils filiens-vespra ch’èn savens tar in tschert mir da crap a Trin. Quels filiens èn spezials, damai ch’els han il muster e las colurs sco las vespras.

Legenda: In filien-vespra che la fotografa ha chattà. MAD

Bässler-Clopath scuvra immediat ils filiens e prenda lura temp per far las fotografias. L’emprim mira ella tge filien che ha la pli bella posiziun, lura vegnan tut ils pastgets che disturban stgarpads ora e lura guarda ella, tge objectiv ch’è il pli adattà.

Fotografar è dapli che tschiffar muments

Durant il fotografar po la dunna da 39 onns emblidar tut ed ha temp per sa sezza. Lura giauda ella la ruassaivladad da la natira e da pudair focussar mo sin ina chaussa. Dentant va la hobi-fotografa era gugent cun l’entira famiglia a spass, tuts equipà cun ina camera. Quai fetschia era bain ad ils dus buobs, per sa calmar in zichel da la scola.

Exposiziun en la Chasa da Sentupada a Glion

Durant l'entir settember han ins la pussaivladad da mirar las fotografias da Corina Bässler-Clopath en la Chasa da Sentupada tar la Claustra a Glion. Là penda era sia fotografia preferida da la tschitta blauet cumin.

Legenda: La fotografia preferida da Corina Bässler-Clopath è quella cun ina tschitta da la sort blauet cumin. MAD

RR actualitad 11:00