L'hotel 7132 a Val tschertga per immediat u tenor cunvegnientscha in nov directur, quai tenor l'inserat publitgà sin la pagina da l'hotel.

Il directur general è responsabel per l'hotel da tschintg stailas «7132» e per l'hotel da quatter stailas «House of Architects». Cura che l'actual directur general, Roman Frauchiger banduna il manaschi n'è betg enconuschent. Igl n'è era betg enconuschent sche Carmen Gutknecht, la partenaria da Roman Frauchiger banduna l'hotel. Ella è la substituta dal directur. Sin dumonda da RTR n'ha l'hotel 7132 dà naginas infurmaziuns.

Roman Frauchiger ha cumenzà ses engaschi tar l'hotel 7132 a Val il fanadur 2017. Avon è l'um da 37 onns tranter auter stà vicedirectur en l'hotel Eden au Lac a Turitg u manader da fatschenta da l'hotel Le Grand Bellevue a Gstaad. Tge post che Roman Frauchiger surpiglia suenter ses engaschi a Val n'è betg enconuschent.

