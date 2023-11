L’era da l'hotel Acla da Fontauna a Mustér è probabel propi a fin. Suenter dus decennis senza vita vegn la fin da l'hotel pli e pli datiers. Las lavurs da demoliziun han cumenzà. Ed era per la vischnanca da Mustér è quai in impurtant di, accentuescha il president communal René Epp. Els na stoppian uss betg pli respunder las dumondas cura ch’il hotel vegnia stgarpà giu. Ch’el saja uss il president che realisescha quest project quasi infinit saja in'onur, accentuescha René Epp.

audio Mustér: Lavurs da spazzada per l'hotel Acla da Funtauna han cumenzà 03:39 min, ord Actualitad dals 09.11.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 39 Secundas.

Lavurs da spazzada a fin sin la primavaira

Sco ils responsabels da l’interpresa che realisescha ed investescha en quest project din, saja la finamira da finir cun las lavurs da spazzada sin la primavaira ed alura cumenzar cun tut las lavurs dal fundament al cumenzament da la proxima stad, declera il mainaproject Fredy Ganz. Il mument vegnan fatgas surtut endadens bleras lavurs. Uschia stoppia mintga stanza, surtut en il plaunterren e l’emprima auzada, vegnir sanada dal tut. Qua è la gronda part da las contaminaziun, quasi 85%, surtut PCB e asbest, declera Fredy Ganz.

1 / 2 Legenda: Las lavurs da spazzada da l'anteriur hotel Acla da Fontauna han cumenzà. RTR 2 / 2 Legenda: Suenter 20 onns han las lavurs cumenzà. RTR

Interpresa independenta sto dar liber las stanzas

Per vegnir da realisar tut quai, stoppian els serrar giu ermeticamain las stanzas ed installar per l’access sclusas. Pir cura che tut è finì vegn ina interpresa independenta e mesira 12 uras la concentraziun da l’aria, sche tut è lura bun, alura po quella stanza vegnir dada libra per la spazzada, di Fredy Ganz. Ina lavur che cuzza ses temp, ma ch'è necessaria era per la protecziun dals lavurers.

Plan da temp anc betg definitiv

Per realisar il hotel ed ils bajetgs annex vegn installà pli tard in'atgna betunera. Surtut per evitar viadis e canera, ma era per pudair nizzegiar parts dal material che vegn stgarpà giu per far betun, uschia ils responsabels da l’interpresa responsabla. La finamira saja propi d’evitar uschè bleras emissiuns sco pussibel surtut evitar memia blera canera per las vischinas ed ils vischins.