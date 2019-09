Ils investiders han preschentà gia il schaner 2018 il project nov per spazzar l'hotel existent ch’è vid dapi quasi 20 onns. Era ils plans actuals prevesan in hotel ed uss tschintg enstagl da sis chasas cun abitaziuns. Tenor il maina project da la societad ImmoInvest Fredy Ganz è il project actual uss madir. Els hajan pudì adattar ils giavischs dals recurrents sco per exempel Helvetia Nostra. Il project actual correspundia uschia a la lescha vertenta ed i na saja betg pli da quintar cun in recurs, ha ditg Fredy Ganz.

Las lavurs na cumenzan betg quest onn

Era sche tut funcziunia tenor plan, na vegnian els probabel betg a pudair cumenzar anc quest onn cun las lavurs. Uschia saja da sclerir anc cun las interpresas involvidas, cura ch’ins possia cumenzar cun las lavurs, ha ditg Fredy Ganz. Ma uss sajan tuts persvas dal project e cun quai ch’els sco societad na sajan betg sulet ils investiders, mabain era gist il patrun da construcziun, na laschian els era betg metter sut squitsch da temp. Tenor Fredy Ganz pon ins segir l'onn che vegn cumenzar cun il project.

Nizzegiar sinergias

Era il center da sport e cultura che duai vegnir renovà ils proxims onns, porschia per els sco investiders ina gronda schanza da nizzegiar sinergias che sa porschian automaticamain, ha accentuà Fredy Ganz. Ma co la collavuraziun vesia lura ora, na saja betg definì.

