Hotel Casutt daventa ustaria da gourmet

Linus Arpagaus da la Fausta Capaul a Breil mida suenter 15 onns a Glion en l'hotel Casutt.

A Breil ha Linus Arpagaus survegnì per sia cuschina 15 puncts da Gault Millau. Sche quai gartegia era a Glion vegn pir a sa mussar en il decurs dal proxim onn. Per Linus Arpagaus fissi impurtant da restar en il guid da Gault Millau. Er èn ils possessurs da l'hotel Casutt a Glion – la famiglia Casutt – intgantads da pudair beneventar in cuschinier da renum en lur hotel.

L'hotel Casutt a Glion è serrà dapi dus onns. La reavertura è planisada il matg 2018. Fin l’avertura duai anc vegnir renovada la cuschina tenor il gust dal nov locatari Linus Arpagaus.

L’ustaria era vegnida construida da l'architect Rudolf Olgiati e duai restar uschia. Pli tard èsi previs da renovar la fatschada da la chasa, quai dentant pir cura che la gronda surbajegiada da la Migros gist dasperas è finida.

L'hotel Casutt è atgnamain betg pli in hotel, la stanzas da hotel en midadas en localitads da fatschentas, numnadamain ina pratica da dentist ed ina abitaziun per l'ustier. Quai munta era ch'i pudess dar in nov num per questa ustaria. Sco quai che Linus Arpagaus ha ditg ad RTR na saja anc decis nagut davart in nov num per l'ustaria.

