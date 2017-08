Hotel Eden Montana 1973-2017

Ord la Clinica da diagnostica (1973) hai dà in Hotel da quatter stailas. Pli tard en differents uffizis chantunals sa domicilà en quest hotel.

Istorgia

La clinica da diagnostica Med.Swiss era endrizzada e pronta per entschaiver las lavurs. Il davos mument han il medis grischuns impedì che quella clinica vegnia da fitgar pè a Glion. Els han fatg quai entras il verdict Cavete Colegae che avess sclaus che medis collavuran cun la clinica da diagnostica da l'uniun tetgala da medis svizzers. Quai è stà la mort per la clinica ed uschia era in grev temp per il aut bajetg cun 12 auzadas a Glion.

La chasa fiss bunamain daventada ina ruina

Il possessur d’antruras ha la finala vendì quest bajetg, ad ina nova societad acziunaria la Eden Montana SA. Dentant ha era lezza betg gù in bun maun per questa immobiglia, ed uschia è ella vegnì vendida l'onn 1989 a l'impressari Norbert Candinas.

Il nov possessur ha manà quest hotel fin oz cun differents ustiers. Cun la midada d’ustier che succeda ussa vegn era renovada la chasa Eden Montana. Il nov ustier è Thomas Degen da Maiavilla. El è stà maina-fatschenta da la Tamina Therme SA.

Vinavant cun nov schlantsch

La renovaziun che vegn fatga quest onn cumpiglia 15 stanzas da hotel, l’entira ustaria e la fatschada da la chasa auta. En tut quinta Norbert Candinas d’investir 2,5 milliuns francs. La fatschada che fascheva endament la clinica d’antruras en Alv vegn midada en ina colur stgir grisch ed alv, quai saja ina adattaziun ad ina architectura urbana moderna.

Betg il davos argument da renovar la chasa gist ussa saja stà ch'i vegn bajegià adina dapli chasas urbanas a Glion. Norbert Candinas ha manegià ch'il Hotel Eden Montana n'avess betg fatg in bella parita sper la nova chasa da la Migros.





Ord l'archiv

Svizra Rumantscha 25.02.2001 - architectura a Glion