Era il foyer è cumpatibel per sutgas da rodas.

Hotel Miraval senza barrieras per persunas cun impediments.

4 equipas da para skiunz èn staziunadas en quest hotel durant ils finals da la Cuppa d’Europa a Sursaissa.

Chasa da tgira è dapi 2015 in Hotel

L’anteriura chasa d'attempads e da tgira da la Lumnezia a Cumbel è ussa il Hotel Miraval. Entras quai che la chasa era gia concepida per sutgas cun rodas - pia senza barrieras - è ussa era il Hotel Miraval ina destinaziun ideala per persunas en sutga cun rodas. Entras ils campiunadis da la Cuppa d'Europa da para ski alpin a Sursaissa, ha l'hotel Miraval savì sa posiziunar en quai segment da hotels cumpatibels per persunas cun impediments.

Tut las stanzas èn cuntanschiblas cun sutgas da roda, i dat 3 ascensurs e l’ischa è fitg lada perquai ch'en la chasa da tgira stuevan ins pudair passar tras las portas cun in letg. Ussa vegn quai dabun a l'hotel, ch'è uschia cumpatibels per persunas cun impediments. Durant il temps dal Campiunadi d’Europa da para ski alpin èn 4 equipas staziunadas en quest Hotel. Ils Austriacs, l’equipa Ollandaisa ils Tschecs ed ils Franzos.