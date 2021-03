L'hotel Vallatscha è in hotel da tradiziun en la Val Medel. Il 2008 han Peter Binz e sia dunna Imelda cumprà l’anteriur hotel Scopi e renovà l’entir bajetg. Dapi il 2017 han els tschertgà in cumprader per lur manaschi. Uss han Mila e Daniel Gildenhorn da Hamburg cumprà il manaschi ed els vulan realisar cun quel lur siemi.

Pass per pass

L’emprim vegnia el sulet, sin la fin d’avrigl, entschatta matg, di Daniel Gildenhorn. Sin la stad vegnia alura l’entira famiglia cun ils dus buobs dad 8 e 10 onns a midar il dachasa da Hamburg a Curaglia. Els sa legrian gia da vegnir a star pli datiers da la natira, di l’um enturn ils 50. Els hajan ditg tschertgà in manaschi d'hotel en Svizra. Per sia dunna ch’haja manà ils ultims onns ina chasa d’attempads a Hamburg na saja la gastronomia betg dal tut nova. El sco econom saja surtut versà cun las cifras.

Tschertgà ditg

La tschertga na saja betg vegnida pli simpla cun la pandemia actuala, ed era betg ils pretschs pli bass, di Daniel Gildenhorn. Els hajan guardà manaschis er en il Tessin ed en auters lieus. La finala haja il Vallatscha persvas cun ses scharm ed er Curaglia haja plaschì. L’entira famiglia n’è dentant fin uss anc betg stada a guardar l’hotel cumprà. Ma per els saja temp da far quella midada e perquai vegnia quai er a gartegiar, di l’econom. Il rumantscha na vegnia betg ad esser in obstachel per els, anzi ina plivalur er per lur uffants ed els sajan persvas da pudair emprender la lingua.