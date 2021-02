Quai che mo paucs cuntanschan, ha Ian Spescha, oriund da Breil, cuntanschì: El è in dals megliers 100 da la stagiun actuala da «Deutschland sucht den Superstar - DSDS» . Sia versiun da «Hush» da la band Deep Purple ha persvadì la giuria enturn Dieter Bohlen.

Ch'el n'ha betg chantà ina chanzun moderna, mabain in classicher dals onns 60, ha da far cun l'uffanza da Ian Spescha. Cun geniturs ch'èn gronds fans da la band - uschè gronds ch'els han schizunt numnà lur figl tenor il chantadur da Deep Purple Ian Gillan - è Ian creschì si cun quella musica. Uschia n'è er betg surprendent ch'il giuven da 24 onns chanta regularmain chanzuns da Deep Purple cun sia band, ch'el ha tranter auter ensemen cun ses frar e ses bab.

Ma betg mo il chant è ina gronda passiun da Ian, mabain era da sautar u da far il beatboxen. El è in showman gia da pitschen ensi. E ch'el è stà cun ses talent in dals megliers 100 da 28'000 tar DSDS, quai haja anc ina giada dà in ulteriur stausch ad el da cuntinuar sin quella via. Er sch'el na sappia gist uss betg anc en tge furma exact, el sa, ch'el tutga sin la tribuna.