El è in dals davos, sche betg il davos chalger da la Surselva, Ignaz «Kiki» Schmed da Trun. Ensemen cun sia dunna Marielle ha el surpiglià avant 30 onns la fatschenta da chalger. Ussa esi temp per finir questa èra da famiglia.

Kiki e Marielle – in bun duo

Avant 30 onns han Marielle ed Ignaz «Kiki» Schmed-Tuor stuì sa decider sch'els surprendian la fatschenta da famiglia. La cundiziun dal sir saja stada ch'el emprendia da chalger. Ditg e fatg. Ina decisiun che ha dentant betg laschà durmir bain in temp.

Quest enviern vegn la fatschenta a Trun serrada. Lura è era Mariella pensiunada. Ses um è gia plirs onns pensiunà. El ha dentant decis da lavurar anc in zichel suenter la pensiun, far da chalger intgins mez dis per emna. Uschia possia el mantegnair il contact cun la clientella. Betg rumper dal tuttafatg cun la lavur.

TR Telesguard 17:40