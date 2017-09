Il plan da basa enturn il Mundaun è sin buna via

La collavuraziun en fatgs turistics da las trais vischnancas enturn il Piz Mundaun è lantschada. Infra Mundaun SA ha num la societad d'infrastructura communabla da las vischnancas Ilanz/Glion, Lumnezia, Sursaissa/Mundaun e las pendicularas Sursaissa.





L'Infra Mundaus SA stat er per l' avegnir da la regiun turistica da Sursaissa Mundaun Lumnezia e Glion.

Il Parlament da Glion ha deliberà in credit da 1,4 milliuns ed ina garanzia da 3,5 milliuns per la Infra Mundaun SA, ina societad che sto anc vegnir fundada.

Il suveran da la vischnanca da la Lumnezia ha approvà in credit da 2,4 milliuns francs ed ina garanzia da vischnanca da 6 milliuns. Medemamain ha era la vischnanca da Sursaissa/ Mundaun approvà ils medems credits per la medema chaussa.

Sulettamain ils da Sursaissa han approvà definitivamain quels credits, la Lumnezia ed il parlament da la vischnanca da Glion han be deliberà quels credits per mauns da l’urna ils 26 da november. La Infra Mundaun SA duai daventar la societad purtadra che finanziescha l'indriz da far naiv sco era las investiziuns en il turissem da stad enturn il Mundaun.

