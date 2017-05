Il stan da tir Bual a Riein è reconstruì

L'emprim d’avust 2014 è il stan da tir daventà unfrenda da las flommas, ussa èn las lavurs da reconstrucziun finidas.

L'emprim d'avust 2014 è stà in di da malura a Riein. Pervia d'ina frestgera defecta è il stan da tir Bual a Riein ars. Il bajetg che cumpigliava era ina pitschna ustaria, avevan commembras e commembers da l'Uniun da tir Riein-Sevgein renovà per gronda part cun far lavur cumina.

Per tut ils involvids è quai dentant stà cler, ch'il stan duai puspè vegnir reconstruì. E per spargnar daners hai ina segunda giada gì num far lavur cumina. Las lavurs èn ussa per gronda part finidas, uschia ch'il stan da tir po vegnir inaugurà ils 25 da zercladur 2017.