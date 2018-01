Per il pli cumenzan ils «Amitgs da tscheiver» gia l'october cun las lavurs. L'emprim vegnia tschertgà in motto e cura che quels saja decidì vegnia quai cumenzà cun crear il char, declera Patricia Maissen. Als 14 commembers da quella gruppa vai oravant tut per far insatge communabel e dad avair plaschair. Els hajan bler legher e quai saja impurtant. Quest onn na sajan els betg uschè lunsch cun il char da quest temp sco usità. Normalmain sajan els trais emnas avant il tschaiver a fin cun la gronda ed hajan mo pli da far intgins detagls. Ma igl è era gia cler pertge che quai n'è quest onn betg il cas: «Il tschaiver è quest onn simplamain memia baud».

In schef na dettia quai betg decleran els. Mintgin dastga empruvar da far tut. Uschia pon era las dunnas far lavurs ch'ellas na faschessan uschiglio betg. Per il material quinta Patricia Maissan, che guarda da la cassa, ch'i vegn impundì var 2000 francs per onn per far il char. Qua u là vegnia era magari schanegià material. La paja e l'engraziament sajan ils cumpliments ed il plaschair dals aspectaturs als tils.

