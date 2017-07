Il Volg a Rueun serra il favrer 2018

In terz pli pauca clientella aifer diesch onns ed ina sminuziun da las entradas signifitchan la fin dal Volg a Rueun.







Cun in fegl sgulant da la Volg SA è la clientella da Rueun vegnida orientada che la butia dal vitg serra sias portas.

Mancanza da clientella e da svieuta

Las raschuns da serrar la butia èn la sminuziun da la svieuta e la mancanza da clientella. Aifer 10 onns è la clientella sa sminuida per quasi in terz e la svieuta è sa reducida per radund 200’000 francs. Plinavant stuessan vegnir fatgas investiziuns pli grondas en l’infrastructura da la butias: I duvrass novas frestgeras e diversas autras chaussas.

Trais persunas perdan lur plazza

Sco quai ch'Andrea Sutter, il manader da vendita per il Volg Svizra orientala ha ditg ad RTR, perdan trais persunas lur plazza. Quai èn la manadra da la butia e duas persunas cun pensums parzials.

