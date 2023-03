Be ina candidatura per la suprastanza communala

Per l’elecziun communala supplementara d'Ilanz/Glion è be vegnida inoltrada ina candidatura uffiziala. Suletta candidata saja Michal Hohl da Castrisch, scriva la vischnanca da Glion. Ella ha 37 onns, è scolasta primara e commembra da la PS Surselva. L’elecziun cumplementara per la suprastanza communala ha lieu ils 18 da zercladur. Igl è er pussibel d’eleger persunas ch’èn betg sin la glista da candidaturas. L’elecziun supplementara è necessaria, perquai che la suprastanta Alice Bertogg ha demissiunà per motivs famigliars. Ella ha fatg part da la suprastanza dapi schaner 2022.