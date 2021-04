En sia seduta ha il parlament communal da Ilanz/Glion approvà quatter fatschentas per mauns da la votaziun a l'urna ils 16 da matg 2021. Duas fatschentas pertutgan l'adattaziun da la planisaziun locala:

La zona d'economisaziun da material en il territori da Salavras a Rueun duai vegnir extendida perquai ch'i va a perder plaz da deposit en il Plaun Grond (deponia da rument da la Regiun Surselva).

Il territori d'explotaziun da glera Bigliel a Sevgein duai vegnir integrà en la planisaziun d'utilisaziun cun ina surfatscha da 3,4 ha ed in volumen d'explotaziun da 700'000 m3 glera. Las reservas da glera dal territori Tschentaneras èn prest exauridas.

Plinavant ha il palament deliberà dus credits d'impegn per sanar la via da scola da la citad da Glion per 1,87 milliuns francs e la Via s. Clau sura per 1,16 milliuns francs. Ils dus projects duain vegnir realisads en trais etappas tranter ils onns 2021 fin 2023.

