«Sminà ch'i dettia in resultat stretg»

GEA 53.75%, Na 46.25% GEA 53.75%

Na 46.25% Resultat

Per tuttas abitantas e tuts abitants da la vischnanca da Ilanz/Glion vala bainbaud la medema lescha da bajegiar. Il suveran ha approvà l'armonisaziun da las 13 leschas da bajegiar tar ina. Dapi la fusiun il 2014 sa basavan las lubientschas da bajegiar anc adina sin las leschas da las anteriuras vischnancas. Avant che la nova lescha entra en vigur sto anc la regenza grischuna approvar quella.

La presidenta da Ilanz/Glion Carmelia Maissen ha ditg ad RTR ch'ella haja sminà ch'i dettia in resultat stretg. Ella è dentant cuntenta che questa part da la fusiun è uss er liquidada. Uss vai enavant cun crear il sboz per il maletg directiv dal spazi da la vischnanca. Sin fundament da quest maletg directiv vegn lura revedida la planisaziun locala.

Dapi il 2013 en lavur

Cumenzà cun la lavur d'armonisar la lescha han ins gia in onn avant la fusiun, vul dir il 2013. Lura eri planisà d'avair la nova lescha sin maisa enfin il 2018. La revisiun da la lescha chantunala per la planisaziun da l'ambient ha dentant fatg pli cumplitgada la procedura. Il parlament communal da la vischnanca ha approvà il project da midada da lescha en sia sesida dal settember passà cun 19 cunter 4 vuschs per mauns da la votaziun a l'urna.

