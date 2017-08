Ils 3 secrets da success da Evelyn Binsack

Entras sias expediziuns ha Evelyn Binsack ina gronda savida tge ch'i dovra per cuntanscher sias finamiras.

Evelyn Binsack è ina da las pli enconuschentas alpinistas ed aventurieras da la Svizra. Ella è buc mo stada sco emprima Svizra sin il Mount Everest, questa primavaira ha ella realisà in da ses pli gronds siemis: cuntanscher ils 3 "pols" dil mund: il Mount Everest, il Pol dal sid ed il Pol dal nord. Entras sias expediziuns ha Evelyn Binsack ina gronda savida, tge che i dovra per cuntanscher finamiras e realisar projects. Da quella savida ha l'Uniun da traffic Trin vulì profitar ed ha perquai envidà Evelyn Binsack da vegnir a Trin per tener avant la radunanza generala da l'uniun in referat sur dals secrets da quai success.

Il Team

Tenor Evelyn Binsack dat i 3 puncts cardinals per avair success cun ils agens projects. Tenor ella è in punct fitg impurtant il team. In stoppia adina sustegnair in l’auter e buc mo vesair il negativ. Sa chapescha che problems stoppian vegnir discutads, quai dentant adina cun respect envers il team. Senza in bun team saja i betg pussibel da realisar gronds projects.

Ina ferma voluntad

In team è tenor Evelyn Binsack dentant mo uschè ferms sco il pli flaivel commember. Avair ina ferma voluntad, esser ina persuna ambiziusa e pudair ignorar problems secundars èn perquai era premissas impurtantas. Ins stoppia adina dar adatg da betg survalitar sia atgna fermezza ord spir voluntad da cuntanscher per exempel il piz dal Mount Everest.

Controllar la direcziun

Il terz punct critic è la navigaziun, vul dir adina savair en tge direcziun ch’ins va. Perquai fa Evelyn Binsack durant sias expediziuns adina puspè pausas per controllar sche ella è anc sin la dretga via. Quai saja per exempel stà fitg impurtant sin via encunter il Pol dal nord, en in desert da naiv senza puncts da referenza. Senza quellas pausas e las controllas da la posiziun na saja ins mai segirs ch’ins na giaja betg en rudè e perdia la finamira ord ils egls.