Suenter ch'igl è vegnì organisà a Sedrun ils campiunadis svizzers da passlung dals creschids il 2013 po uss er vegnir manà tras il campiunadi svizzer da las categorias U14 ed U16. Las atletas ed ils atlets sa mesiran la sonda ils 17 da favrer e la dumengia ils 18 da favrer en la staffetta.

Blera lavur

Chau da l'organisaziun è Toni Cathomen. El possia profitar da las experientschas dal 2013. Gia l'entira emna preparan el e ses gidanters per las cursas. I dettia bleras prescripziuns da Swiss Ski, di el. In responsabel saja gia la stad passada vegnì en Tujetsch per definir il territori da la loipa. Tenor Toni Cathomen è quella per gronda part al medem lieu sco uschiglio. Per far pli attractiva la ruta hajan ins dentant anc agiuntà intgins trajects. Era crests ed undas sajan necessarias per ch'ils giuvens atlets s'endisian vid tut las pussaivladads che spetgan els en il futur.

En tut èn var 50 fin 60 gidanters en acziun per pussibilitar bunas premissas als giuvens curriders da l'entira Svizra.

RR actualitad 07:00