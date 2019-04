Tge fatschenta la generaziun giuvna enta Medel? Co resta la val era en avegnir in lieu attractiv per viver? Cun questas dumondas èn giuvnas e giuvens da Medel sa fatschentads en in lavuratori. La suprastanza communala e students da la scol’auta da Turitg ZHAW han accumpagnà els.

En il lavuratori han ils giuvenils tractà quatter temas: Qualitad da viver, abitar, lavur e provediment/infrastructura. Suenter han els rimnà ideas per l'avegnir sco per exempel in bus da notg, abitaziuns per giuvenils, famiglias e seniors, pudair lavurar a chasa, nizzegiar la chasa veglia da scola a Platta per las uniuns ubain in festival rumantsch cun in cuntegn da la val.

Legenda: Il lavuratori RTR, Hubert Giger

Lavur e finanzas per realisar in project

Il president communal Rico Tuor di, che la vischnanca veglia lavurar pli stretgamain cun la giuventetgna e ch’ins possia sustegnair projects.

Yvonne Pirchl da la scol’auta da Turitg di, ch'i dovria blera lavur e finanzas per realisar in project. Ils students veglian sviluppar enavant intgins projects fin l’october. Mo realisar quels stoppian alura las persunas che vivan en la regiun.

