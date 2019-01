Il lufs giuvens or dal triep han ina grondezza, ch’els pon sa distatgar mintgatant da la gruppa. Quai han ins era pudì observar tar il triep dal Calanda. Per questa raschun èsi senz'auter pussaivel ch’ins vesa be in singul luf ni dus u trais ensemen. Nus na savain betg, tge individis ch'èn per il mument en gir en questa regiun.