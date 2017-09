In carpun da Mustér en via als dad Altstätten

Dacurt han ils dad Altstätten (SG) stuì spustar in crap da 70 tonnas. Quel era en via, perquai ch’ins vuleva construir chasas dad ina famiglia sin l’areal da Lüchingen. Il carpun è oriund da la Val Russein.

Mo quest crap erratic è protegì, e perquai n'han las autoritads da la citad dad Altstätten betg pudì siglientar el. Gia il 1873 haja la societad per la scienza natirala cumprà el per 30 francs, di il geolog e perscrutader dal temp da glatsch Oskar Keller.

Transportà en l'intern dal glatscher

La raschun ch’il crap è vegnì fin ad Altstätten sajan ils glatschers dal temp da glatsch. Quels glatschers èn sa derasads avant passa 20’000 onns da las alps fin en la regiun dal Lai da Constanza. Sco Oskar Keller declera saja il carpun vegnì transportà da la Val Russein fin ad Altstätten – pia ca. 100 km. Pervia da sia furma radunda saja quai capità en l’intern dal glatscher. Il crap è ptg meters lungs e dus meters gross.

Ina surpraisa

Perquai ch’els n'hajan betg pudì siglientar el, hajan els spustà el intgins meters, di il president da la citad dad Altstätten Ruedi Mattle. Uss saja el datiers dad ina via da spassegiar. Sin il crap veglian els tschentar ina tabla d’infurmaziun cun descriver danunder ch’el vegn. Els hajan gia plirs carpuns che derivan dal temp da glatsch ad Altstätten. Ina surpraisa saja dentant ch’in da quels derivia da Mustér, di Mattle.

Crap ad Altstätten - intervesta cun Obelix

Far viva sin l'object istoric

El ed era il president communal da Mustér Robert Cajacob èn surstads ch’in carpun da 70 tonnas possia far in tal viadi. Ed i saja tgunsch pussaivel ch’ils da Mustér fan in di era in viadi ad Altstätten per guardar l’object istoric. Sch’ina delegaziun da Mustér vegnia tar els, veglian els beneventar quella cordialmain, ed els veglian alura era preparar vin da la Val dal Rain per far viva sin il crap, di il president dad Altstätten.

