In giubileum

1921 è l’emprim «Tschespet» cumparì: Las istorgias dal Munt S. Gieri da Flurin Camathias. L’auter onn – probabel l’atun – cumpara il numer 78 da la ritscha verda.

Ina antologia d'auturas ed auturs sursilvans

La Surselva Romontscha realisescha l’ediziun da giubileum. I duai dar ina sort antologia d’auturas e d’auturs da la Surselva che vivan anc e che scrivan, di il president da la Surselva Romontscha Alberto Palaia. Ils onns passads stuevan els adina spetgar fin ch'insatgi vegniva e scheva, jau avess insatge d’edir en il Tschespet.

Uss avain nus vulì lantschar il project e dumandar auturas e auturs.

Ediziun da forsa mo 500 exemplars

Els hajan tschertgà la collavuraziun cun l’Uniun per la litteratura rumantscha per survegnir ina glista d’auturas ed auturs. La finala haja el dumandà 12 d'els, di Alberto Palaia, ed in gronda part haja gia consentì da scriver.

Stampar in cudesch er en il temp digital

I saja grev da vender cudeschs rumantschs, perquai na dettia quai betg ina ediziun da 2000 u 3000 exemplars, mabain forsa da 500.

Igl è dentant impurtant d’avair texts scrits en furma da palpiri ch’ins po tegnair enta maun; era per mussar che nus na vivain betg mo en in mund virtual.

2021 è era il giubileum da 150 onns, dapi ch'il plevon oriund da Laax Flurin Camathias è naschì, l'autur da l'emprim Tschespet insumma.