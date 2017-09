In nov gieu d'aua per il «Trutg dil Flem»

Dasper la centrala idroelectrica Punt Gronda sur Flem è vegnì inaugurà in nov gieu d'aua da 100 meters lunghezza.

Il «Trutg dil Flem» survegn ina «Sinfonia d'aua»

Il «Trutg dal Flem», la senda da viandar che va davent tegia da Segnas per lung dal dutg Flem enfin il vitg da Flem, è ina impurtanta e bain visitada purschida da stad da la destinaziun da Flem Laax Falera. Uss datti ina nova attracziun a l'ur da quai trutg: La «sinfonia d'aua», in gieu d'aua da 100 meters lunghezza.

In mir da crap natiral

La sinfonia d'aua, quai è in mir da crap natiral, 100 meters lung, circa mez meter lad e 20 cm enfin 1 meter e mez aut. En la curuna dal mir è integrada ina chanal da lain, en la quala l'aua curra. Quai davent ina funtauna artifiziala che sburfla ord in crap, sur plirs stgalims enfin tar in sgargugl d'aua, davent dal qual l'aua vegn manada sutterran en il Flem. In'installaziun fina e ruassaivla, che renda attent ils viandants sin ils tuns da l'aua.

Enritgiment per il Trutg dal Flem

Tenor il president communal Adrian Steiger duai il gieu d'aua «sinfonia d'aua» enritgir il Trutg dal Flem ed era porscher als giasts ina alternativa da malaura. Il lieu gist dasper la centrala idroelectrica Punt Gronda saja betg lunsch davent dal vitg e cuntanschibel en curt temp, era per famiglias cun uffants pitschens.

