In siemi d'enviern – loipa da Trun a Surrein vegn ennavada

Sin la stagiun d'enviern 2017/18 vegn la loipa da 4 km tranter Trun e Surrein per l'emprima giada ennavada. Nordic Surselva, il Club da skis Trun e las vischnancas da Trun e Sumvitg surpiglian ils custs da 45'000 francs.

La loipa tranter Trun e Surrein duai vegnir averta l'enviern 2017/18 il cumenzament december.

Dus chanuns da naiv duaian producir 5'000 m3 naiv

Sco quai che l'agentura da novitads rumantscha ANR rapporta, succeda quai cun dus chanuns da naiv a Trun/Pustget e Surrein/Igniu. Quels produceschan radund 5'000 meters cubic naiv ch'èn necessaris per cuvrir la loipa da 4,1 kilometers lunghezza e 4 meters largezza cun 30 centimeters naiv. Davent dal november duai la naiv vegnir producida e repartida cun camiuns e tractors sin la loipa.

In'emprova per 45'000 francs

Ils custs per quai project d'emprova, inizià da l'uniun Nordic Surselva, muntan a radun 45'000 francs. Purtads vegnan ils custs da Nordic Surselva, dal Club da skis Trun e las vischnancas da Trun e Sumvitg.

Ils radund 2'500 meters cubic aua necessaris per producir la naiv retiran ils chanuns da las raits d'aua da Trun e Rabius. La producziun d'avunda naiv per preparar la pista duai durar radund 70 uras – in chanun producescha numnadamain enturn 36 meters cubic naiv per ura.

Loipas ennavadas sa cumprovan en Surselva

La loipa ennavada tranter Trun e Surrein è la terza loipa cun naiv artifiziala en Surselva. A Mustér/Fontanivas hai dà in project d'emprova per ennavar ina loipa l'enviern passà. In'emprova che ha gì success e che duai vegnir repetida tenor basegn er quest enviern. Ed a Sedrun exista dapi l'onn passà ina loipa da 3 kilometers cun naiv artifiziala tranter la serenera ed il campadi en il funs da la val.

RR actualitad 17:00+