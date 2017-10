Ina vita deditgada a l'art

Gia sia entira vita fa Gielia Degonda art – e quai mintga di. La fin da l’onn vegn la mungia 80 onns. Raschun avunda per far ina bilantscha.

Cun 23 onns è Gielia Degonda sa decidida dad ir en claustra – e quai per in motiv: Ella vul far art. Da quel temp na vesa ella nagina autra pussaivladad per pudair suandar sia passiun. Ella tema, che sch’ella maridass ed avess in famiglia, ch’ella vess da dar si l’art. Per ella ha l’art adina prioritad, er en ses temp en claustra.

Ussa, cun bunamain 80 onns, ha Gielia Degonda gì success cun ses art. Ella ha pudì mussar sias ovras en differentas exposiziuns. Ed en var 30 da quellas exposiziuns èn vegnidas exponadas sulet sias ovras.

Uschia è l’artista mai s’enrinclada da la decisiun, ch’ella ha fatg avant var 57 onns. Ella faschess oz puspè il medem e deditgass sia vita a l’art.

