Inauguraziun dal bajetg principal dal project «Stenna» a Flem

Mesemna suentermezdi han represchentants da las autoritads, vischins ed interessads pudì s'infurmar davart il stan actual e las purschidas planisadas en il center da «Stenna».

Tenor ils responsabels sajan las lavurs vegnidas bain enavant. Sco ils responsabels han infurmà vegn il center «Stenna» ad avrir sias portas en in onn. Cun la finiziun da l'entira surbajegiada vegn fatg quint la primavaira dal 2019.

Per il president communal da Flem Adrian Steiger duai il center daventar in lieu da sentupada per indigens sco era in magnet turistic.

