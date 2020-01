La famiglia da Mustafa Ayhan vegn da la Tirchia. Ella appartegna a la minoritad curda, quai che ha sfurzà la famiglia da bandunar sia patria. A Flem han la famiglia ed amis cumenzà cun in'ustaria da kebabs. Ma il siemi da Mustafa Ayhan era da far sia atgna fatschnta e vegnir uschia independent. Quest pass ha el fatg avant 15 onns cun avrir il Royal Kebab a Mustér.

«A Mustér ma senta da chasa»

Mustér saja, cun ses gimnasi e cun la grondezza dal vitg, stà in lieu adattà per far quest pass en l’independenza, di Mustafa Ayhan. Pli tard saja el lura sa chasà era qua cun sia dunna ed haja fundà ina famiglia a Mustér. Sia buobanaglia giaja qua a scola e discurrian perfetg rumantsch, di il bab da famiglia da trais uffants. Era saja el e sia famiglia daventads burgais da Mustér, quai che fetschia els era in zic loschs.

L’emprim hai gì num mussar tge ch’ins porscha

Ils emprims mais saja stà adina puspè da mussar als giasts co tegnair e mangiar las spezialitads, di Mustafa Ayhan. Ma quai na saja betg stà in problem, perquai ch’ils blers sajan fitg averts. Uschia haja el adina sentì bainvulientscha a Mustér e quai haja motivà el da far era novaziuns, p.ex. la creaziun da las pizzas. Cun in giast, che saja oz in bun ami, haja el adina puspè adattà il recept per las pizzas, e quai haja la finala gì success, di l’um cun ragischs curdas.

Dapi set onns era a Glion

Cun ses engaschi sco um da fatschenta è Mustafa Ayhan era s’engaschà a Glion, nua ch’el ha in'ulteriura ustaria. La situaziun a Glion saja medemamain cuntentaivla. Era a Sedrun en il bogn hajan els avert ina filiala, ma quella hajan ins la finala stuì dar si. Ma sch'ins na fetschia betg questas experientschas, lura na possian ins era betg emprender, di l’um che ha fatg matura en Tirchia ed avess gugent studegià chemia.

