L’hotel Rustico a Laax ha novs possessurs. L’investur da Son Gagl Werner Spitz ha cumprà l’immobiglia avant in onn e mez. Tge ch’el e sia firma d’immobiglias fan cun il Rustico n’è anc betg cler. Els n’hajan anc planisà nagut uschia ha ditg Werner Spitz envers la FMR.

Avant otg onns aveva l’hotel Rustico procurà per discussiuns. Là eri vegnì enconuschent ch’ils possessurs da lez temp avevan affittà l’immobiglia al chantun. Dapi il 2013 è l’hotel Rustico in center da transit per requirents d’asil. Actualmain vivan 40 persunas là.

Pli paucs requirents d'asil

La fin d'october 2016 vivevan anc 86 persunas ord 12 naziuns en las 24 chombras da l'hotel. Tenor Georg Carl, il manader da la partiziun asil e dimora da l'Uffizi chantunal da migraziun, exista actualmain ina surcapacitad da centers da transit.

Igl ha era dà temps pli turbulents tar nus. La chasa a Mustér e quella a Litzirüti/Arosa avain nus serrà.

Il chantun stoppia dentant esser pront per ina nova unda, prendì il cas che la Confederaziun tramettess ina massa requirents.

Ord l'archiv

Il 2015 èn ils emprims requirents d'asil arrivads a Laax.