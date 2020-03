La dumengia è il di nua che bleras persunas van a messa. Surtut la generaziun pli veglia visita regularmain las messas da la dumengia. Ma gist questas persunas èn era en la gruppa da ristg. Uschia saja impurtant da betg far panica, manegia la calustra da la plaiv da Trun Gabi Cajacob.

Aua benedida – prender u betg?

Per ils blers che vegnan a messa èsi cler ch’els na prendan questa giada nagin'aua benedida. Era sche quai è in ritual apprezià da blers, na prenda la gronda part betg l’aua benedida. Ins haja sapientiv laschà la schelta a las persunas, uschia possia mintgin decider sez, di la calustra. I dettia era persunas che na prendian mai aua benedida, quai saja surlaschà a mintgin, ma ella sentia che pli paucs prendian l’aua sontga.

Dischinfectar ils mauns avant la communiun

L’augsegner, sur Tomasz, haja ordinà che tut tgi che surdat la communiun ha da dischinfectar ils mauns avant. E quai han alura el e la calustra era fatg, avant la communiun. Quai saja ina chaussa da protecziun per tuts, tant per las persunas che vegnan a messa sco era per els sez, di l’augsegner cun ragischs en Pologna. Sch'il coronavirus na fiss il mument betg actual, alura fiss sur Tomasz viagià en Pologna per visitar ses geniturs. Ma perquai che lez sajan vegls ed uschia en la gruppa da ristg ed era las cundiziuns da viadi sajan malsegiras, haja el renunzià quest viadi, di sur Tomasz.

Cun respect e saun giudizi

Per la gronda part da las radund 60 persunas ch’èn vegnidas la dumengia a messa a Trun èsi cler, ch’ins na po betg evitar tut, ma impurtant saja d’avair respect e da laschar giugar il saun giudizi. E la messa na vegnia betg pli visitada dad uschè bleras persunas ch’ins stuessi prender mesiras spezialas, ha ditg in um avant messa. Uschia temia el il pli pauc dal coronavirus en baselgia.

