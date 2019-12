Christian Hägler va bunamain mintga di davent da Flem fin a Glion en Surselva cun ses «City Bike» a lavurar. El ha set raschuns, daco ch’el prenda quai viadi sin el: i fa spass, la bellezza survista, restar fit, psicoigiena, gida da betg vegnir malsaun, la Greta Thunberg ha plaschair ed el è independent dal traffic public.

Il bler ma vestgesch sulet (surrì). Sch’igl è in zichel pli fraid sche tir jau simplamain en in zichel dapli.

Dapi 30 onns quai viadi

Christian Hägler manegia che durant quels 30 onns saja capità nagut fitg spectacular. Dentant datti ina u l’autra istorgia che far rir.

Per exempel ha el magari durmì cun satg da durmir en scola, pertge ch’el aveva curs per creschids durant l’enviern che duravan fin las 22:30 uras e lura eri memia fraid per ir cun il velo e nagin auto da posta gieva pli.

Ni ch’el aveva bunamain passà Flem, ch’i era uschè schelà ch’el na saveva betg pli ir cun il velo ed era ils autos da posta na charravan betg pli. Uschia ch’el è simplamain currì fin la scola, sper tut ils autos vi che stevan a travers en la via.

