Il club da skis da Mustér porscha trenaments da skis che vegnan numnads da tuts trenaments da JO. Ma els na mussan betg als uffants dad ir cun skis. Quai saja anc adina la chaussa da las scolas da skis, di il trenader da l’JO a Mustér Lorenz Vincenz. La collavuraziun cun la scola da skis saja nuncumplitgada ed omaduas varts profiteschian. Uschia possia era la scola da skis profitar da las scolastas e dals scolasts da skis che vegnian ord las retschas da l’JO a Mustér.

Midà las premissas

Avant intgins onns hajan els fatg l’experientscha, che da prender tut ils uffants a partir da la segunda classa na saja betg la soluziun. Per part hajan els propi stuì mussar co ir cun skis. Entant laschian els avert la vegliadetgna e guardian co che l'uffant giaja cun skis. Tut tenor possia l’uffant sa participar als trenaments da skis.

Trenaments da cundiziun per tuts

Ils uffants che fetschian ils trenaments sin skis sajan motivads da far quests trenaments. Ils otg trenaders porschan plinavant il venderdi saira trenaments da cundiziun per mintgin e mintgina. A quels trenaments vegnian lura era uffants che fetschian auters sports, di Lorenz Vincenz.

Contribuziuns da giuventetgna e sport

Il club da skis da Mustér survegn contribuziuns da l’organisaziun Giuventetgna e sport. Ils trenaders ston dentant avair ina scolaziun prescritta, lura datti in sustegn tenor il dumber d’uffants che sa participeschan als trenaments. Cun quests daners na possian ins però betg vegnir ritg, di Lorenz Vincenz. Il club haja dentant chattà ina schliaziun cun ils geniturs. In dals dus geniturs saja adina commember dal club uschia ch'i saja pussaivel da stgaffir communitad. Perquai che la via al success maina sulet sur ils clubs da skis, quella saja però diraglia, accentuescha Lorenz Vincenz.

